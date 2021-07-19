مصدر يكشف تفاصيل حريق قاعدة الإمام علي الجوية بذي قار

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر أمني في ذي قار، اليوم الإثنين، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل قاعدة الإمام علي الجوية في المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في "جملون" يضم عدداً من الكرفانات داخل قاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار"، لافتاً إلى ان "الحريق أدى الى أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

وأضاف، أن "الجملون كان دار استراحة للمنتسبين"، مشيراً إلى ان "خمسة فرق من الدفاع المدني شارك في اطفاء الحريق وتمكنت من اخماده".

وأكد، أنه "تم فتح تحقيق في أسباب اندلاع الحريق من قبل الجهات المختصة في القاعدة".

واندلع حريق، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين، في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بقاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار.

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