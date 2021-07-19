المركز العراقي لمحاربة الشائعات يحذر من صفحات ومواقع وهمية تخدع المتلقين

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات المواطنين من الصفحات والمواقع الوهمية التي تحمل روابط مواقع الكترونية تخدع المتلقين بأنها لغرض التسجيل على مبادرة رئيس الوزراء لتوزيع قطع الاراضي والتسجيل على وظائف من مجلس الخدمة الاتحادي .وقال المركز في بيان صحفي " تروج بعض الصفحات التي يملكها ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة الناس لغرض تحقيق مكاسب شخصية و للحصول على بيانات المواطنين ووثائقهم الرسمية ".واكد :" ان الجهات المعنية نفت وجود هكذا اعلانات من الجهات الرسمية وأن وجدت فيتم اطلاقها من خلال المواقع الرسمية للدولة والصفحات الموثوقة بالعلامة الزرقاء والايميلات للمؤسسات الحكومية الرسمية والذي ينتهي بـ iq.gov.iq اي مختصر العراق وليست الاختصارات التي تروج لها مثل هذه العصابات المشبوهة ".وشدد المركز " على ضرورة الابلاغ عن هذه المواقع والصفحات وذلك بسبب المخاطر التي تسببها للمواطنين./انتهى9

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