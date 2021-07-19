2021/07/19 | 10:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة النيابية تعلن عن ترحيل قانون النفط والغاز للدورة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 10:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تعلن عن ترحيل قانون النفط والغاز للدورة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تعلن عن ترحيل قانون النفط والغاز للدورة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).