الطاقة النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز للدورة المقبلة

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، مدى إمكانية تشريع قانون النفط والغاز في الدورة النيابية الحالية.وقال عضو اللجنة ستار الجابري، في تصريح صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين الاستراتيجية ومن الصعب حسمه في الدورة البرلمانية الحالية”، مؤكدا “ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.ودعا الجابري إلى “جعل القانون ضمن اولويات المجلس المقبل، كونه يحقق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات على ابناء الوطن الواحد دون تمييز مكوناتي أو مناطقي”.ويؤسس قانون النفط والغاز نظام إدارة العمليات النفطية في العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.كما يهدف إلى […]

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