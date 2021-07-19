2021/07/19 | 10:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حملة كبيرة لإعمار 64 منطقة في بغداد، مبينة أن مشروع نهضة بغداد شاركت به جهات متعددة لتنفيذه.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتيـفي تصريح صحفي، إن “لجنة الخدمات التقت في وقت سابق مع أمين بغداد ومديريات الأمانة الـ14، وهناك حملة كبيرة تشمل 64 منطقة في بغداد، من خلال إعادة وإعمار البنى التحتية وإكساء الشوارع”.وأضاف، أن “هناك موضوعاً مهماً وهو تغيير التصاميم القديمة في مساحة الطرق وعرضها، لذلك تم تغييرها وأخذت من مساحة الجزرات الوسطية وأضافتها الى مساحات اتساع الطرق لكي تعطي انسيابية للسيارات وجعل الخاصرة من الجانب الأيمن لعملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية: حملة كبيرة لإعمار 64 منطقة في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: حملة كبيرة لإعمار 64 منطقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: حملة كبيرة لإعمار 64 منطقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).