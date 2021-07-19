انفجار في الناصرية واستهداف منزل ناشط

2021/07/19 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الاثنين، باستهداف منزل جندي عراقي بانفجار وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـNRT عربية (19 تموز 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت الانفجار على منزل الجندي بحي المنصورية"، مبينا أن "الانفجار تسبب بأضرار مادية في واجهة المنزل المستهدف".

وأضاف، أن قوة أمنية حضرت لمكان الحادث وقامت بفتح تحقيق،" مشيرا ان "صاحب المنزل قدم الشكوى ضد الجناة حال التعرف عليهم".

الى ذلك افاد ذكر مصدر امني في شرطة ذي قار بان عبوة صوتية انفجرت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الاحد امام منزل احد المواطنين في حي المنصورية في الناصرية.

وبين المصدر لـNRT عربية ان العبوة انفجرت امام منزل احد الناشطين المدنيين دون اي خسائر بشرية.

وقال المصدر ان "الشرطة فتحت تحقيق بالحادث لمعرفة الجناة"

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