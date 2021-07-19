محكمة يابانية تقضي بسجن متواطئَين أميركيَين في عملية تهريب كارلوس غصن 24 و20 شهراً

2021/07/19 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في طوكيو الاثنين بسجن أميركيَين أحدهما لعامين والآخر لعام وثمانية أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019.وكان مايكل تايلور (60 عاماً) الذي دين بالعقوبة الأشدّ، وابنه … Readmore

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