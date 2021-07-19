اسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع مدعومة بتراجع سندات الخزانة الامريكية وارتفاع حالات الاصابة بكورونا

2021/07/19 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي العالمي.وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1812.06 دولار للأوقية، اعتبارًا من الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، … Readmore

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