2021/07/19 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، تنفيذه ضربات جوية في منطقة العمليات المشتركة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم التحالف، وين ماروتو، في تصريحات إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة لم تشن ضربات جوية من أي نوع في منطقة العمليات المشتركة

وكان حساب على تطبيق تليغرام تابع لفصائل عراقية موالية لإيران، قد أعلن في وقت سابق، أن عناصر من الحشد الشعبي بالقرب من الحدود السورية العراقية تعرضوا لهجوم دون وقوع إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وين ماروتو ينفي تنفيذ ضربات جوية بالقرب من الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وين ماروتو ينفي تنفيذ ضربات جوية بالقرب من الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).