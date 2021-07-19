بعد اتفاق أوبك بلص.. انخفاض أسعار النفط بنحو 1 بالمئة

2021/07/19 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار النفط الاثنين، بعد أن تغلبت مجموعة منتجي أوبك بلص على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، ما أثار بعض المخاوف بشأن فائض خام مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دول عدة.

ونزل خام برنت إلى اثنين وسبعين دولاراً وثلاث وتسعين سنتاً للبرميل، كما انخفض النفط الأمريكي الوسيط إلى سبعين دولاراً وأربعة وثمانين سنتاً للبرميل.

واتفق وزراء أوبك بلص، الأحد على زيادة إمدادات النفط لتهدئة الأسعار التي ارتفعت في وقت سابق هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في حوالي عامين ونصف مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

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