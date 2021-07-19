"يوم الحرية".. إنجلترا ترفع قيود فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع الحالات

2021/07/19 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على توخي الحذر مع رفع إنجلترا جميع القيود المفروضة على التواصل الاجتماعي بين الناس، بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في الارتفاع.

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