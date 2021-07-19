بشريك أوروبي أو أفريقي.. فرص السعودية في استضافة كأس العالم 2030

2021/07/19 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب استضافة قطر مونديال 2022، تتزايد الأنباء التي تفيد برغبة جارتها السعودية استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بعد تسريبات جديدة تؤكد خطط المملكة بتقديم ملف مشترك مع دول من قارات أخرى.

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