وزارة الصحة الايرانية: أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/07/19 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، تسجيل أكثر من اثنتين وعشرين ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الايرانية في بيان ان 2012 مصابا ادخلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 4 الاف و306 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأضاف البيان ان اجمالي الإصابات ارتفع الى 3 ملايين و523 ألفا و263 إصابة مؤكدة، وبهذا يرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 87 الفا و161 حالة وفاة.

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