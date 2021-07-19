أزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي البكتيريولوجي - وجهة نظر ماركسية لينينية - القسم الثالث والأخير - موقع 30 عشت

2021/07/19 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت بعد نشره للقسمين الأول والثاني، يقدم موقع 30 غشت القسم الثالث والأخير من دراسة "أزمة الرأسمالية العالمية والصراع الطبقي البكتيريولوجي ــ وجهة نظر ماركسية – لينينية ــ".ــ ــ القسم الثالث والأخيرالفلسفةI - المادية البورجوازية وميزتها الأساسية: سنعالج في هذا الجزء العديد من القضايا ذات الطبيعة الفلسفية تمس موضوع هذه الدراسة من جانبين مترابطين، جانب الفكر الفلسفي الذي تختبئ وراءه ......





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