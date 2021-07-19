2021/07/19 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صحة وعافية100 مل من عصير البصل يومياً لمدة 8 أسابيع يمكن أن تقلل إلى حد كبير الدهون المتراكمة في محيط الخصر للبصل أهمية كبيرة في النظام الغذائي، إلى جانب دوره في تعزيز مذاق الوجبات المختلفة، حيث له فوائد صحية كبيرة.وبحسب موقع Boldsky، فإن البصل غني بمضادات الأكسدة والالتهابات والبكتيريا، بالإضافة إلى غناه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصير البصل..



مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة first appeared on النور نيوز.

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