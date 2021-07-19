طبيب ينصح فئة من الأشخاص بعدم تناول التفاح الأخضر

2021/07/19 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدمت طبيبة روسية النصيحة لفئة من الأشخاص ممن يعانون من بعض الأمراض، بعدم تناول التفاح الأخضر الحامض، الأمر الذي قد يزيد من سوء حالتهم الصحية.وتحدثت طبيبة أمراض الغدد الصماء واختصاصية التغذية، تاتيانا بوشاروفا، لـ”سبوتنيك” عن فئة من الأشخاص الذين لا ينصح لهم بتناول هذا النوع من الفاكهة.وبحسب الطبيبة، فإن الأشخاص الذين […]

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