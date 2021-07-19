الإطاحة بإرهابي شرق نينوى

2021/07/19 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بإرهابي شرق محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على متهم بالارهاب شرق محافظة نينوى".وأضافت المديرية، أن "العملية جرت بعد معلومات من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي وبناء على مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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