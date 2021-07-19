كلاسيكو العراق بحضور 10 الاف مشجع.. ترقب لنهائي كأس العراق بملعب الشعب

2021/07/19 | 11:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تتجه أنظار الجماهير العراقية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، صوب ملعب الشعب الدولي، الذي سيحتضن نهائي بطولة كأس العراق بين فريقي الزوراء والقوة الجوية، وسط حضور جماهيري، وإن كان محدودا، لأول مرة منذ ظهور الجائحة.

ويأمل فريق الزوراء حامل اللقب في مواصلة تفوقه في بطولة الكأس التي يمتلك الرقم القياسي لعدد مرات التتويج فيها بـ16 لقبا، من أصل 18 نهائيا خاضها في البطولة، وذلك بفارق 12 لقبا دفعة واحدة عن فريق القوة الجوية أقرب مطارديه.

ويعد الفوز بلقب الكأس بالنسبة للنوارس، ضرورة مُلحة من اجل تعزيز خزائنه بكأس جديد، وانهاء موسمه ببطولة تسعد انصاره وتعيد ثقة جماهيره لاسيما وأنه ابتعد عن لقب الدوري الممتاز منذ الموسم 2017- 2018.

على الجانب الآخر يسعى القوة الجوية، بطل الدوري العراقي في نسخته الحالية، للتتويج بالثنائية هذا الموسم، وحصد الكأس للمرة الخامسة في تاريخه خصوصا بعد النجاحات التي حققها خلال الموسم الحالي، بقيادة الجهاز الفني الذي يتقدمه المدرب ايوب اوديشو.

وتعتبر الحظوظ متساوية بالنسبة للطرفين كونهما يمتلكان مقومات النجاح فنيا واداريا لاحراز اللقب، ولكن يبقى الملعب هو الفيصل لتحديد هوية الفائز.

وتقابل الفريقان في المباراة النهائية 4 مرات، تفوق فيها الزوراء في 3 مناسبات، مقابل فوز وحيد للقوة الجوية.

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