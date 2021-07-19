وزير الموارد المائية يصل الى البصرة للوقوف على مشكلة الملوحة

2021/07/19 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصل وزير الموارد المائية مهدي رشيد الى محافظة البصرة صباح اليوم الاثنين والتقى محافظها اسعد العيداني للوقوف على مشكلة ملوحة المياه وايجاد حل لها ./انتهى

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