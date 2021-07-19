2021/07/19 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ توفي الرسام الدنماركي، كورت فيسترغارد، المعروف برسم صورة كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ( ص ) ، عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أفادت عائلته لوسائل إعلام دنماركية أمس الأحد.وقالت عائلته لصحيفة "Berlingske" إن "فيسترغارد توفي أثناء نومه بعد فترة طويلة من اعتلال صحته".وكان الرسام وراء 12 رسما نشرتها صحيفة "Jyllands-Posten" اليومية المحافظة عام 2005 تحت عنوان "وجه محمد"، أثار أحدها غضبا خاصا.وتسببت الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي الكريم التي نشرت عام 2005 غضب مسلمي العالم، ما أدى إلى احتجاجات عالمية، ومظاهرات اتسمت بالعنف.وفي أوائل عام 2010، ألقت الشرطة الدنماركية القبض على صومالي يبلغ من العمر 28 عاما، مسلحا بسكين وفأس في منزل فيسترغارد، حيث كان يخطط لقتله./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الرسام الدنماركي المعروف برسم صور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ( ص )) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الرسام الدنماركي المعروف برسم صور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ( ص )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).