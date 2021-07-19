الكاظمي يتلقى اتصالاً من محمد بن زايد

2021/07/19 | 11:04 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.......

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ، إتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعم الأمن والازدهار الشعبين العراقي والاماراتي.

وجرى خلال الاتصال بحث تنمية العلاقات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك،

وأشاد السيد الكاظمي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع العراق الى تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

وعبر سمو الشيخ محمد بن زايد عن مساندته للعراق ولخطوات حكومة السيد الكاظمي الرامية الى الاصلاح، وانتهاج سياسة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة عموماً.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 19- تموز- 2021

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