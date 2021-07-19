اسعار سعر الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/07/19 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

بينما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، وبلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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