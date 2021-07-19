اخماد حريق شب في منام طلاب القوة الجوية من دون خسائر

2021/07/19 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع بعدد من كرفانات منام المراتب في قاعدة الامام علي (ع) بذي قار من دون وقوع اصابات بشرية.

وقال مصدر في القاعدة إن ثلاثة كرفانات (منام) لطلاب كلية القوة الجوية، بقاعدة الامام علي في محافظة ذي قار، اشتعلت فيها النيران، بالإضافة إلى موقع للخزن داخل القاعدة.



وأضاف أن سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من دون خسائر بشرية، مشيراً الى أن أسباب الحريق ما تزال مجهولة حتى الآن.

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