الكاظمي يترأس اجتماعاً بحضور وزير العدل ويوجه بتسريع إجراءات العفو الخاص

2021/07/19 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة العدل بتسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، وخاصة المتعلقة بفئات الأطفال الأحداث والنساء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين، حيث جرى بحث الأوضاع الحالية للسجون، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها المتعلقة بتطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي، وأكد الكاظمي أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة تأهيلهم مجتمعياً وتربويا.

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