الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بمعظم مناطق العراق

2021/07/19 | 12:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بمعظم مناطق العراق.وقالت الهيئة في بيان، إن “الطقس لليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا حارا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”، مبيناً أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم”.وأضافت، أن “الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحوا حارا جدا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س […]

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