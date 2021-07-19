2021/07/19 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المخدرات..



افة خطيرة باتت تفتك بالمجتمعظاهرة انتشرت في الاونة الاخيرة داخل العديد من مفاصل الحياة والاماكن الخاصة والعامة ابرزها الكافيهات والمقاهي، حيث تقوم تلك الاماكن بوضعها داخل راس الاركيلة مقابل مبلغ من المال يقوم المدمن بأي شئ ليحصل عليه مجددا.

وتقوم الجهات المختصة بين فترة واخرى بحملات تفتيش ومداهمة لبعض تلك الاماكن المشبوهة والتي تروج لاستهلاك واستخدام المخدرات.وبحسب احصاءات فان نسبة متعاطي المخدرات بين صفوف الشباب في العراق قد تصل لـ 50 بالمئة معظمهم في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: تحذيرات من انتشار المخدرات داخل المقاهي... نسبة المتعاطين قد تصل لـ 50 بالمئة!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: تحذيرات من انتشار المخدرات داخل المقاهي... نسبة المتعاطين قد تصل لـ 50 بالمئة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).