بينهم انغماسين.. القبض على ٦ مطلوبين بقضايا 'إرهاب' في كركوك

2021/07/19 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على ٦ متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم انغماسين في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال جمع المعلومات الاستخباراية عن عصابات داعش الارهابية وللقضاء على فلولها النائمة ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على ٦ اهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب من بينهم ٤ مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".

وأضافت الخلية، انه "بناء على اعترافات المتهمين تبين انهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الارهابيه وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين ٢ مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل ضمن الانغماسيين".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".

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