عطل في خطوط النقل يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة عراقية

2021/07/19 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، الاثنين،عن حدوث عطل طارئ احد الخطوط المغذية يتسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان اليوم (19 تموز 2021)، ان "عطل طارئ حدث في احد الخطوط المغذية يتسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج عن خمس مناطق بمدينة الناصرية."

وأضافت المديرية انه "يود فرع توزيع كهرباء ذي قار إعلامكم بحدوث عطل طارئ في القابلو الارضي(33 ك.ف)المغذي لمحطة سومر الثانوية القديمة٣٣ /١١ ك .



ف والصادر من محطة شمال الناصرية١٣٢ /٣٣ ك، ف مما سيؤدي الى زيادة في ساعات القطع المبرمج في مناطقكم وجاري العمل على إصلاحه من قبل ملاكات شعبة فحص وصيانة القابلوات في فرعنا وفي اقرب وقت ممكن لذا اقتضى التنويه."

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