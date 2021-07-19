صحة كردستان : مستشفياتنا امتلأت كلياً بمصابي كورونا

2021/07/19 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم خلال الفترة المقبلة التي تشهد عيد الاضحى المبارك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اسو محمد امين حويزي، في بيان، ان نسبة الاصابات بالفيروس ارتفعت في في اقليم كردستان بالفترة الاخيرة ونتوقع ان ترتفع اصابات بالالاف في الايام المقبلة، مشيراً الى ارتفاع في حالات الوفاة ايضاً.

ودعا المواطنين الى حماية انفسهم من خطر الفيروس وتوخي الحذر وارتداء الكمامات، مبينا، ان مستشفياتنا ممتلئة وغرف العناية المشددة ليس فيها سوى عدد محدود من الاسرة.

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