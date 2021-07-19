نفط البصرة تصدر بياناً بشأن فيديو أعمال التنقيب الكويتية على حدود العراق

2021/07/19 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إن الفديو مفبرك من حيث البعد باستخدام تقنية الزوم بحيث يوهم المتلقي أن البعد لا يزيد عن 100 ملدواعي إثارة الرأي العام ويظهر الفيديو المرافق الأبعاد الحقيقية حيث تم تسجيله من قبل فرق الرصد والمتابعة العائدة لنا التي تثبت أن العمليات النفطية للجانب الاخر لا تقل عن 400 م داخل الأراضي الكويتية

– من حق أي دولة ممارسة أعمالها ضمن الحدود الدولية المعترف بها وحسب القانون الدولي ولا نجد فيه تجاوزا على حقوق الآخرين.– توجد لدى شركة نفط البصرة جهة مختصة بمتابعة ورصد نشاط الجانب الآخر تقوم برفع تقاريرها للسلطات المختصة بشكل دوري.– توجد جهود مشتركة ما بين الطرفين لتنظيم إدارة النشاط الحدودي وهي الآن في مرحلة الدراسة الفنية.– فنيًا باعتبارنا اصحاب الاختصاص فإن نشاط الجانب الآخر في المنطقة المستهدفة هو لمكامن ضحلة يصل عمقها إلى 600م ونوع النفوط فيها ثقيل لا يمكن له الهجرة إلى الجانب الآخر وموثق لدينا بمكمن الفارس الأسفل إضافة إلى أن استخراجه مكلف وينحسر في الجانب العراقي لمساحة صغيرةأما التثقيب وسرقة النفط فيعكس جهل الناشر بالصناعة الاستخراجيةكون تثقيب الآبار لا يتجاوز 12 عقدة والثابت لدينا أن المكامن المنتجة المشتركة بين الجانبين أصبحت ناضبة وارتفاع قاطع الماء فيها.نامل من الجميع توخي الدقة في نشر المعلومة والرجوع إلى أصحاب الاختصاص لإيضاح الأمور.

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