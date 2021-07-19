2021/07/19 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن لجنة النفط والطاقة البرلمانية ستار الجابري إن قانون النفط والغاز من القوانين الاستراتيجية ومن الصعب حسمه في الدورة البرلمانية الحالية”، مؤكدا ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة.

ودعا الجابري إلى جعل القانون ضمن اولويات المجلس المقبل، كونه يحقق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروات.

ويؤسس قانون النفط والغاز نظام إدارة العمليات النفطية في العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين العراق والدول الأخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية تدعو لترحيل قانون النفط والغاز الى الدورة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية تدعو لترحيل قانون النفط والغاز الى الدورة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).