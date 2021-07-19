متهم بقتل سجناء في عهد صدام ينال حق البقاء في بريطانيا

2021/07/19 | 12:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن أحد المتهمين بارتكاب جرائم بحق سجناء معارضين لنظام صدام حسين، حصل على حق الإقامة في بريطانيا بعد معركة قضائية.وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص ويبلغ من العمر 55 عاما، طالب بعدم ترحيله من بريطانيا، رغم أنه شارك في قتل أسرى حرب خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990.ولفتت …

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