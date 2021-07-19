مجلس الخدمة: التقديم على الوظائف سيكون الكترونيا ويحذر من تسليم المستمسكات الى ضعاف النفوس

2021/07/19 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، توضيحا بشأن الإعلان عن درجات وظيفية، مؤكدا ان مجلس الخدمة لم يعلن عن اي درجة وظيفية وفي حال اعلانه فسيكون التقديم عن طريق البرنامج الالكتروني وليس التقديم الورقي اليدوي.

وحذر الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسام اللهيبي، في بيان المواطنين من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يبتزون المواطنين واخذ المستمسكات المطلوبة والوثائق الرسمية من اجل تسليمها الى المجلس لغرض تعيينهم، داعيا المواطنين الى الحذر من هؤلاء وابلاغ الجهات الامنية عنهم لغرض محاسبتهم قانونيا.

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