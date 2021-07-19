"سند محمد بن سلمان" يثير تفاعلا بعد أمر بصرف عطاء لـ200 شخص

2021/07/19 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار توجيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.7 مليون ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة عبر مبادرة "سند الزواج"، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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