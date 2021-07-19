بدء تفويج الحجّاج إلى عرفة.. واستبدال كسوة الكعبة

2021/07/19 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتبدأت السعودية بتفويج حجاج بيت الله الحرام صباح الاثنين، من منى إلى عرفة، لتأدية ركن الحج الأعظم.وبأعداد قليلة بسبب تفشي “فيروس كورونا”، استقبلت عرفة الفوج الأول من الحجاج مع ساعات الصباح الأولى.وقال التلفزيون السعودي إن عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات اتسمت بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.ويؤدي حجاج بيت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء تفويج الحجّاج إلى عرفة..



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