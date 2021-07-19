2021/07/19 | 12:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين ، عن القاء القبض على ٦ متهمين مطلوبين بقضايا إرهابية بينهم انتحاري”.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “من خلال جمع المعلومات الاستخباراية عن عصابات داعش الارهابية وللقضاء على فلولها النائمة ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على ٦ اهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب من بينهم ٤ مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك”.

واشارت الى انه” بناء على اعترافات المتهمين تبين انهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الارهابيه وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها ، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين إثنين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل ضمن الارهابيين الانتحاريين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون.

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