إيران: أمريكا عرقلت اتفاق تبادل السجناء ومفاوضات فيينا تعقد بعد تسلم السلطة الجديدة

2021/07/19 | 12:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “تعليق مفاوضات فيينا تم نتيجة انتقال السلطة في طهران ولم تتغير سياساتنا العليا مع تغير السلطة”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “تعليق مفاوضات فيينا تم نتيجة انتقال السلطة في طهران ولم تتغير سياساتنا العليا مع تغير السلطة، وأن جولة […]

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