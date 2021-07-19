خارجية إيران: مستعدون لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أميركا وبريطانيا

2021/07/19 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن استعداد بلاده لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا، في إطار الاتفاق الانساني مع الجانبين لإطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الاطراف.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الايرانية، حيث قال: من المدهش ان الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء..



محادثات فيينا تناولت الى جانب الاتفاق النووي، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إطلاق سراح عشرة سجناء من جميع الأطراف، وأن إيران مستعدة حتى هذه اللحظة لتطبيق هذا الاتفاق.

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