زيادة انتاج العراق من النفط الخام بـ 150 الف برميل يوميا

2021/07/19 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن سوق النفط شهد تحسناً في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزونات، فيما قرر تحالف أوبك بلص، رفع كميات الأساس الجديدة للعراق من النفط الخام بمقدار مائة وخمسين الف برميل يوميا ليصل الى أربعة ملايين وثمانمئة وثلاثة براميل.

وقال عبد الجبار إن الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، مشيدا بتقيد الدول بالاتفاقية، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن انخفاض المخزون والفائض النفطي، معتبراً انه مؤشر إيجابي ومؤثر.

وأضاف وزير النفط، طبقاً لبيان الوزارة، ان هذا يؤكد حرص الجميع على التغلب بنجاح على التحديات التي تواجه سوق النفط.

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