أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية لليوم الاثنين

2021/07/19 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين ، أسعار الخضراوات بالأسواق المحلية، والتي شهدت ارتفاع في بعض المحاصيل .أدناه أسعار الخضراوات للكيلوغرام الواحد في علوات بغداد:طماطة350 ديناراً . خيار 700 دينار .بصل 300 دينار .بطاطا350 ديناراً .باذنجان 400دينار. الفلفل الأخضر 500 دينار.فلفل حار 700 دينار .الشجر 500 دينار .تمر خستاوي الناصرية 3500 دينار. تمر خستاوي السماوة 3000 دينار .تين اسود 2000دينار تين اصفر 1500 دينار رقي 500 دينار .بطيخ 700 دينار.

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