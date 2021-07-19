مختص يوجه جملة نصائح ومعلومات عن اللقاحات المستخدمة في العراق

2021/07/19 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نشر الطبيب استشاري التخدير في لندن الدكتور علي اسماعيل عزيز جملة نصائح ومعلومات عن اللقاحات الثلاثة المستخدمة في العراق والمتمثلة بفايزر واسترازينيكا وسينوفارم الصيني.

وقال عزيز في ايضاح تابعته “يس عراق”: “وصلتني مئات الرسائل واكثر منها استفسارات حول من يجوز له اخذ اللقاح و اي لقاح مناسب والى غيرها من الاستفسارات والسبب هو الضبابية وعدم الوضوح في مراكز اخذ اللقاح و وقوع الكثيرين تحت الاجتهادات الشخصية على الرغم من وضوح تعليمات وزارة الصحة للمراكز مما يفوت الفرصة على الناس اخذ اللقاح المناسب ”

واضاف: “ساشرح باختصار توصيات الهيئات الترخيصية العالمية اعتمادا على دراسات الشركات المصنعة

١.



اللقاح الصيني :

المسموح : كل شخص اكبر من ١٨ سنة

غبر مسموح : الاطفال والحوامل والمرضعات ( اقل من ٦ شهور )و من لديهن نية الحمل خلال ٣ شهور و أصحاب الامراض المزمنة الغير مسيطر عليها والامراض المناعية ( والسبب لعدم شمولهم بالتجارب)لديه حساسية سابقة من لقاح او حساسية مفرطة من علاج استوجبت دخول المستشفى

٢.



استرازنيكا

المسموح : كل من هو اكبر من ١٨ سنة

(يستحسن من عمر ١٨ الى ٤٠ سنة اعطاء بديل اذا توفر مثل فايزر او الصيني )

اصحاب الامراض المزمنة والامراض الوراثية و المناعية و من هم على ادوية مزمنة او مميعات الدم او مثبطات المناعة او الاسبرين او الكورتيزون والسرطانية

غير مسموح : الحوامل الغير معرضات لخطر الاصابة بقوة اللواتي يعملن في المؤسسات الصحية مثلا .



من لديهم حساسية من لقاح سابق او حساسية مفرطة من اكثر من دواء استوجبت دخول المستشفى

٣.



فايزر

المسموح : كل من هو اكبر من ١٢ سنة و أصحاب الامراض المزمنة والامراض الوراثية و المناعية و من هم على ادوية مزمنة او مميعات الدم او مثبطات المناعة او الاسبرين او الكورتيزون والسرطانية والمرضعات والحوامل ( بشرط التواصل مع الطبيبة المتابعة)

غير مسموح : حساسية مفرطة من اكثر من نوع من الدواء او حساسية سابقة من لقاح استوجبت دخول مستشفى

واورد عزيز 7 معلومات مهمة عن اليات ومواعيد اخذ اللقاح ومايرتبط به، حيث بين:

١.يجب عدم النصح بوقف اي علاج مستمر لاي مرض لغرض اخذ اللقاح كونه لا يتداخل وكل التوصيات العالمية توصي بعدم قطع اي علاج مستمر و عند الشك او الحيرة الرجوع إلى من هو مختص بأمر الترخيصات اللقاحية

٢.



لا يوجد سبب للانتظار ٦ شهور بعد الاصابة لاخذ اللقاح و يمكن للشخص اخذ اللقاح بعد الشفاء وزوال الاعراض لكن ننصح ان تكون مدة فاصلة اكثر من اسبوعين للاحتياط

٣.



لا يوجد اي سبب لإجراء اي تحليل او مسحة قبل اخذ اللقاح

٤.



لا يوجد اي سبب للحجر او الابتعاد عن الآخرين بعد اخذ اللقاح

٥.



اخذ الاحتياطات اللازمة الاعتيادية الى اسبوعين من اخذ الجرعة الثانية لضمان اكتمال فعالية اللقاح

٦.



من هم اقل من ٤٠ سنة واخذ الجرعة الأولى من استرازنيكا ياخذ الجرعة الثانية بأمان

٧.



فاصل اسبوعين اذا كان الشخص ياخذ لقاحات لأمراض أخرى مثل التهاب الكبد ( بين لقاح التهاب الكبد و اللقاح الاخر مثلا)

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