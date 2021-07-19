2021/07/19 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، يوم الاثنين 19/7/2021، متأثرة بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات.

وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ يوم الأحد على زيادة إمدادات النفط من أغسطس آب لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو أيار 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتراجع أكثر من 1%) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تتراجع أكثر من 1%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).