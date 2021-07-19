2021/07/19 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جحيم في الثلاثاء..ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في جميع محافظات العراق

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