ذي قار تلغي مراسيم الاحتفال الرسمي بعيد الاضحى

2021/07/19 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قررت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم الاثنين، إلغاء مراسيم الاحتفال الرسمي بعيد الاضحى المبارك والاعتذار عن استقبال المهنئين، تضامنا مع جرحى وأسر شهداء مركز النقاء للعزل في مستشفى الحسين (ع).

وقال محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر الغاء مراسيم الاحتفال الرسمية بعيد الاضحى المبارك والاعتذار عن استقبال المهنئين بهذه المناسبة".

وأضاف الخفاجي، ان "القرار جاء للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وتضامنا مع جرحى وأسر شهداء مركز النقاء للعزل في مستشفى الحسين (ع) ".

وختم محافظ ذي قار، بالقول: "وفي هذه المناسبة المباركة نتقدم بأطيب التهاني وازكى التبريكات لأهالي محافظة ذي قار ولجميع العراقيين ، وندعو الله ان ينعم على وطننا بالخير والسلام والأمان وان يعيننا على اداء واجباتنا في خدمتكم ، وان يرحم شهداء العراق في مختلف الساحات ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

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