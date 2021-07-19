إدارة مطار السليمانية تصدر تعليمات جديدة للمسافرين

2021/07/19 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

اصدرت ادارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين، عدداً من التعليمات الجديدة الخاصة بالسفر وزيارة اقليم كردستان، منها اجراء الفحص الخاص بكوفيد 19 وان تكون نتيجته سلبية قبل اقل 72 ساعة من موعد السفر حتى وان كان المسافر حاصلاً على اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقالت ادارة مطار السليمانية الدولي في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المسافرين الذين يدخلون الى اقليم كوردستان يجب ان يكونوا حاملين لنتيجة فحص سلبية لفايروس كورونا او لوثقية تبثت انه حاصل الى الجرعتين الاولى والثانية من لقاح كورونا، وبخلاف ذلك تقوم الفرق الصحية باجراء الفحص الخاص بتحديد الاصابة بفايروس كورونا للمسافر قبل دخوله الى اقليم كردستان".

واوضح البيان "تكون شركات الطيران مسؤولة عن تقديم المعلومات اللازمة للمواطنين الذين يسافرون عن طريق طائراتها وهي تتحمل مسؤولية اي مشكلة تكون خارج النقاط الموضحة اعلاه.

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