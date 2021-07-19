التطبيعية تقترب من التعاقد مع البرتغالي كيروش لقيادة المنتخب الوطني

2021/07/19 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اقتربت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم من التعاقد مع المدرب البرتغالي كيروش لخلافة المدرب السلوفيني كاتانيتش لقيادة المنتخب العراقي في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.وذكر مصدر مقرب من التطبيعية للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /:" ان التطبيعية فاضلت بين ثلاثة مدربين لهم سير ذاتية محترمة وقادوا منتخبات لها ثقلها ولديهم تجارب سابقة في كأس العالم، الا ان كفة البرتغالي كيروش تعد هي الارجح "./ انتهى

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