2021/07/19 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على ٦ متهمين مطلوبين بقضايا ارهابية بينهم انتحاري في كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي :" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على ٦ متهمين مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب من بينهم ٤ مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك".واوضتح انه :" بناء على اعترافات المتهمين تبين انهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الارهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها ، وبعد التعمق بالتحقيق تبين أن من بين المتهمين مطلوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وصلاح الدين ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الارهابية احدهما كان يعمل ضمن الارهابيين الانتحاريين"./انتهى9

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