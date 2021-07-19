2021/07/19 | 12:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "دون حظر للتجوال".. قائد شرطة الأنبار يعلن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دون حظر للتجوال".. قائد شرطة الأنبار يعلن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دون حظر للتجوال".. قائد شرطة الأنبار يعلن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).