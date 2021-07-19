إيران: أمريكا عرقلت اتفاق تبادل السجناء

2021/07/19 | 12:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “تعليق مفاوضات فيينا تم نتيجة انتقال السلطة في طهران ولم تتغير سياساتنا العليا مع تغير السلطة”.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “تعليق مفاوضات فيينا تم نتيجة انتقال السلطة في طهران ولم تتغير سياساتنا العليا مع تغير السلطة، وأن جولة مفاوضات فيينا السابعة ستعقد بعد تسلم السلطة الجديدة في إيران مهامها”.وأضاف: “أمريكا عرقلت اتفاق تبادل السجناء معنا ومستعدون لتنفيذه إذا التزمت بوعودها تجاه هذا الملف”.وكانت إيران أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء بهدف ضمان الإفراج عن إيرانيين محتجزين […]

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