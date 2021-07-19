كردستان تحذر من موجة غير مسبوقة للجائحة: ’الكارثة’ قادمة لا محالة!

2021/07/19 | 12:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، من "كارثة إنسانية" قد يشهدها الإقليم نتيجة موجة الجائحة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي في تصريح تابعه "ناس"، (19 تموز 2021)، إنّ "الإحصائيات خطيرة ونتوقع آلاف الإصابات اليومية في المستقبل".

وأضاف، "هناك إهمال كبير للإجراءات الوقائية، وإذا لم نقلل الاختلاط فالكارثة قادمة لا محالة".

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، الخميس، تسجيل إصابات بمتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (15 تموز 2021)، "بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، تضاعفت الإصابات ضعفي ما سبقها، وتم اكتشاف إصابات بمتحورة دلتا".

وأضاف، "أجرينا عدة اختبارات دقيقة خلال المدة الماضية، وتبين لنا وجود إصابات بمتحورة دلتا في إقليم كوردستان، بين المصابين بفيروس كورونا".

وأشار برزنجي إلى أن "التوعية الصحية أهم من كل شئ".

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأكد وزير صحة الاقليم "تمكنت صحة إقليم كوردستان، من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة دلتا لفيروس كورونا، وعلى مستوى العراق، هذا الاختبار ليس متوفراً إلا في إقليم كوردستان".

ولفت الى ان "الدراسات التي تؤكد أن متحورة دلتا، سريعة التفشي، وعلى المواطنين حماية أنفسهم من الإصابة، عقب تفشيه في إقليم كوردستان"، داعيا "وزارات الداخلية والأوقاف، والنقل، وكافة المحافظين، والإدارات المحلية إلى الى الإلزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي".

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